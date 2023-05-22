"تقنيات المياه والكهرباء "يحتفل بتخريج أول دفعة متخصصة بمعالجة مياه الصرف الصحي

احتفل المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في محافظة رابغ بتخريج أول دفعة من تخصص معالجة مياه الصرف الصحي، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويستهدف تخريج الكوادر السعودية في مجال إدارة ومعالجة المياه الثقيلة وتقليل أثرها البيئي ودراسة مياه الشرب وكيفية معالجتها .
وسلّم ثامر الشرهان رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء 12 خريجاً شهادات التخرج بحضور المهندس طارق الشمراني الرئيس التنفيذي للمعهد الذي أوضح أن تخصص معالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من التخصصات النوعية النادرة الذي حظي باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وبرعاية من شركة "مياهنا" الشركة الرائدة في مجال تطوير وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة .
وأكد "الشمراني" أن تخرج هذه الدفعة من متدربي المعهد هو إحدى ثمار الأهداف الرئيسية التي من أجلها تأسس المعهد في عام 2012 م ليساهم بشكل مباشر في استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية واعدة وبمهارات عالية من خلال برامج مكثفة ومنها برنامج معالجة مياه الصرف الصحي.
وكشف"الشمراني" أن المعهد يحظى بترحيب وإعجاب كبيرين من شركات القطاع الخاص مما جعله يلبي احتياجها من الطلب المتزايد لتدريب أعداد أكبر من المواطنين والمواطنات والذين بلغ عددهم خلال العام الحالي أكثر من 750 متدرباً ومتدربة .