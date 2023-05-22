"تقنيات المياه والكهرباء "يحتفل بتخريج أول دفعة متخصصة بمعالجة مياه الصرف الصحي

وأكد "الشمراني" أن تخرج هذه الدفعة من متدربي المعهد هو إحدى ثمار الأهداف الرئيسية التي من أجلها تأسس المعهد في عام 2012 م ليساهم بشكل مباشر في استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية واعدة وبمهارات عالية من خلال برامج مكثفة ومنها برنامج معالجة مياه الصرف الصحي.