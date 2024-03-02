مبادرة لا تترك أثرًا.. نفذها 50 متطوعًا لنظافة وادي الخرار

أقامت وزارة الرياضة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة مبادرة لا تترك أثرًا صباح اليوم السبت في وادي الخرار بوادي نعمان بمكة المكرمة.
ونفذ متطوعون من أمانة العاصمة المقدسة ونادي عشاق الشوامخ بمكة المكرمة ونادي هايكنج الطائف المبادرة التي أطلقها الكابتن هتان خالد الصماني، حيث قاموا بإزالة المخلفات التي يتركها المتنزهون بمتنزه شلال وادي الخرار بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالعاصمة المقدسة.
وبمشاركة أكثر من 50 متطوعًا، حيث أشرف على هذه المبادرة نخبة من مهندسي أمانة العاصمة المقدسة يتقدمهم مشرف العقد الثالث المهندس باسم حامد القرشي.