بالزينة المضيئة والمجسمات.. الجوف وبلدياتها تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، من خلال إنهاء أعمال النظافة والتعقيم للشوارع والأحياء وساحات ومواقف المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة العيد، وتركيب اللوحات الترحيبية والمجسمات الجمالية والزينة المضيئة، وتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي والزوار.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن الأمانة والبلديات التابعة أنهت تهيئة وتجهيز 132 حديقة ومتنزهاً على مستوى المنطقة ومحافظاتها للزوار، عبر صيانة المسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه، وقص الأشجار، واستكمال أعمال الطلاء والتجديد، فضلاً عن العديد من مسارات المشي والدراجات الهوائية لمحبي ممارسة الرياضة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت صيانة عدد من شبكات الإنارة وتركيب أعمدة جديدة ووحدات إنارة موفرة للطاقة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة وتعقيم الحاويات في الأحياء والساحات.