بالزينة المضيئة والمجسمات.. الجوف وبلدياتها تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن الأمانة والبلديات التابعة أنهت تهيئة وتجهيز 132 حديقة ومتنزهاً على مستوى المنطقة ومحافظاتها للزوار، عبر صيانة المسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه، وقص الأشجار، واستكمال أعمال الطلاء والتجديد، فضلاً عن العديد من مسارات المشي والدراجات الهوائية لمحبي ممارسة الرياضة.