نجاح عملية تجميل نادرة بمجمع الملك فيصل بالطائف

وأوضح لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنهُ وبعد عمل الفحوصات اللازمة وصورة الأشعة التشخيصية الدقيقة وعمل الطبعات الجبسية اللازمة والمقاييس التقويمية الدقيقة، تم التدخل الجراحي بتقديم الذقن 6 ملم بواسطة شريحة معدنية مُصممة خصيصاً، وهي من العمليات النادرة التي تُجرى في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وقد تكللت العملية بالنجاح.