نجاح عملية تجميل نادرة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء عملية تجميلية لإصلاح تشوه الفك السفلي لفتاة تبلغ من العمر 32 عاماً، تعاني من تراجع في الذقن بنسبة 5 إلى 6 ملم.
وأوضح لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنهُ وبعد عمل الفحوصات اللازمة وصورة الأشعة التشخيصية الدقيقة وعمل الطبعات الجبسية اللازمة والمقاييس التقويمية الدقيقة، تم التدخل الجراحي بتقديم الذقن 6 ملم بواسطة شريحة معدنية مُصممة خصيصاً، وهي من العمليات النادرة التي تُجرى في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وقد تكللت العملية بالنجاح.
يذكر أن عدد العمليات التي أجريت خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2239 عملية.