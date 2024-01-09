وصول ضيوف خادم الحرمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة

وصل مساء أمس، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمقر إقامتهم في مكة المكرمة؛ حيث تضم الدفعة من الضيوف (250) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا وهي (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا).