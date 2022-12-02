الأكبر في العالم.. "مهرجان المؤسس للإبل" يجتذب رعايات وشراكات دولية

تميّز الحفل الرسمي لتوقيع رعاة المهرجان الذي حضره نائب المشرف العام على المهرجان المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني بوجود أسماء وكيانات تجارية عديدة، اختارت المهرجان لتوقيع اتفاقيات الرعاية والشراكة الاستراتيجية لخدمة أهدافها في تعزيز تواجدها في السوق السعودي، واستثمار الزخم الإعلامي والحضور الجماهيري الكبير للمهرجان لتسويق المنتجات والخدمات أمام عشرات الآلاف من الزوار والوفود الرسمية والأجنبية، التي تحرص كل شتاء على زيارة المهرجان باعتباره وجهة سياحية وثقافية مفضلة.