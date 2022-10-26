أمانة تبوك تطرح 40 فرصة استثمارية خلال 2022

واختتمت الأمانة بالتأكيد على أنها تعمل حالياً على إعداد حزمة من المشروعات الأخرى النوعية والجديدة على منطقة تبوك وتخدم السكان وتلبي رغبات المستثمرين بشكل كبير وتسعى من خلالها الأمانة وفق توجهات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال مشروعات مواقف السيارات الذكية ومشروع تشغيل وصيانة مرامي النفايات والتخلص من إطارات السيارات.