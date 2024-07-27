خلال النصف الأول من 2024.. "المواصفات" تسجل أكثر من 800 ألف منتج عبر "سابر" 

سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 800 ألف منتج في منصة سابر الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2024م، وتجاوز عدد شهادات المطابقة أكثر من 160 ألف شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، وبلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 7 آلاف تاجر.