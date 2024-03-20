مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد بناء الوجه لطفلة بعد إصابتها بورم نادر ضاغط على العصب السابع بالدماغ

والذي أضاف أنه فور وصول الطفلة بصحبة والدها، تم إجراء الفحص السريري والإطلاع على تاريخها المرضي، واتضح أنها خضعت في العام الأول من عمرها لجراحة استئصال جزئي للورم، وفي السنة الرابعة ازداد حجم الورم ، وبدأت الطفلة تشعر بآلاماً في الرأس صاحبه تغير في شكل الوجه، وعدم القدرة على الاحساس بالفكين والأسنان عند المضغ، بالإضافة إلى إصابتها بشلل في العصب السابع وصداع مزمن مع ضُعف في التركيز.