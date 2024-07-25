ميناء الملك عبد العزيز: ارتفاع إجمالي الحاويات الصادرة والواردة بنسبة 37.40%

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز الدمام شهد خلال العام الجاري 2024م عدة جهود نوعية لتطوير بنيته التحتية، حيث استقبل 21 رافعة ساحلية وجسرية؛ لاستقبال السفن المتطورة والضخمة بكفاءة عالية، كما تم تزويده بـ 80 شاحنة كهربائية وفقاً لعقدٍ تم توقيعه بين الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" وشركة ساني الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، مما يجعل منه مركزاً لوجستياً مرناً، ومستداماً، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.