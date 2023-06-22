HONOR شريكًا رئيسيًا للهواتف الذكية ضمن موسم الجيمرز

الجدير بالذكر بأن "موسم الجيمرز" يقام هذا العام تحت شعار "أرض الأبطال" على مدار 8 أسابيع بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ابتداءً من 6 يوليو. ومن المنتظر أن يمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.