HONOR شريكًا رئيسيًا للهواتف الذكية ضمن موسم الجيمرز

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اليوم عن تعاونه مع شركة HONOR العالمية والمتخصصة في مجال الهواتف الذكية، ضمن النسخة الثانية من "موسم الجيمرز" والذي يُعد أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وتحتضنه مدينة الرياض على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو 2023.
وسيتم من خلال اتفاقية الشراكة تزويد الفرق واللاعبين المشاركين في بطولة PUBG MOBILE World Invitational بأجهزة HONOR Magic5 pro بشكل حصري. حيث تُعتبر البطولة المقامة في الفترة من 11 حتى 16 يوليو، واحدة من أكبر بطولات منافسات النخبة ضمن الحدث العالمي الذي خُصص مبلغ 45 مليون دولار كمجموع جوائز لجميع بطولاته هذا العام.
وتعتبر HONOR Magic5 Pro من أقوى الهواتف الذكية من حيث القدرة على المعالجة، وامتلاكها لشاشة مميزة وخصائص متقدمة، تعزز من تجربة الألعاب الإلكترونية للاعبين وتضمن تنفيذهم لخطواتهم وقراراتهم أثناء اللعب بالدقة والسرعة المطلوبة. ومن المنتظر أن تكون بطولة (PMWI) المقبلة انعكاسًا للموهبة والابتكار، وأن تمنح الجميع لحظات خاصة في قمة المستوى الاحترافي للألعاب والرياضات الإلكترونية.
كما ستقوم HONOR بعرض أحدث منتجاتها واستعراض أحد التقنيات في ركن خاص للزوار داخل بوليفارد رياض سيتي، بالإضافة إلى إجراء عدد من الأنشطة والسحوبات المجانية على التذاكر الخاصة بموسم الجيمرز: أرض الأبطال للحضور والمتابعين في منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدث السيد دانييل وانج، رئيس شركة HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: " نحن فخورون في HONOR بكوننا شركاء في موسم الجيمرز: أرض الأبطال وهو الحدث الأكبر على مستوى العالم وحديث المجتمع العالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية والذي يترقّبوه هذا الصيف بكل حماس، بالإضافة إلى لعب دور مهم في بطولات منافسات النخبة." كما أضاف قائلاً "ندرك احتياجات مستخدمي التقنية في السوق السعودي وتحديدًا في قطاع الألعاب الإلكترونية. ومن خلال توفير أجهزة تقنية حديثة مثل HONOR Magic5 Pro فإننا نسعى للارتقاء بتجربتهم في هذا الجانب إلى أبعاد جديدة وتلبية متطلباتهم المتغيرة بشكل مستمر".
وقال الأستاذ تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "الاتصالات هي أحد ضروريات وقتنا الحالي، كما أن هناك ارتباط وثيق بينها وبين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية سريع التطور، ونسعد بتقديم HONOR كشريك رئيسي في موسم الجيمرز: أرض الأبطال. ونتطلع معًا لتقديم تجربة تثري المجتمع طوال فترة الحدث العالمي"
الجدير بالذكر بأن "موسم الجيمرز" يقام هذا العام تحت شعار "أرض الأبطال" على مدار 8 أسابيع بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ابتداءً من 6 يوليو. ومن المنتظر أن يمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.
وللحصول على المزيد من المعلومات حول موسم الجيمرز: أرض الأبطال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://gamers8.gg/ar