"التدريب التقني" يُكَرّم 2306 متدربين ومتدربات نظير تفوقهم

وأوضحت المؤسسة أن عدد المتفوقين الحاصلين على مكافأة التفوق بلغ (1637) خريجًا وخريجة؛ حيث تُمنَح المكافأة لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، وحقق معدلًا تراكميًّا لا يقل عن (4.75) من (5.00)؛ وفق الدرجات المدخلة في النظام في نهاية الفصل الأخير للمتدرب؛ مبينةً أن كل خريج متفوق قد حصل على مبلغ مالي مقداره (2000) ريال، وشهادة تفوق، كما حصل (669) متدربًا ومتدربة على مكافأة التفوق الفصلي؛ حيث تُمنَح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث بالكليات التقنية، والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، ويُتطلب لاستحقاقها حصول المتدرب على معدل تراكمي لا يقل عن (4.85) من (5.00) وفق الدرجات المدخلة في نظام المنشآت التدريبية، وقد حصل كل خريج متفوق على مبلغ مالي مقداره (1000) ريال.