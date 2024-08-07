"التدريب التقني" يُكَرّم 2306 متدربين ومتدربات نظير تفوقهم

كرّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (2306) متدربين ومتدربات؛ لحصولهم على مكافأة التفوق العلمي بفرعيها الفصلية والخريجين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الثالث من عام 1445هـ.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المتفوقين الحاصلين على مكافأة التفوق بلغ (1637) خريجًا وخريجة؛ حيث تُمنَح المكافأة لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، وحقق معدلًا تراكميًّا لا يقل عن (4.75) من (5.00)؛ وفق الدرجات المدخلة في النظام في نهاية الفصل الأخير للمتدرب؛ مبينةً أن كل خريج متفوق قد حصل على مبلغ مالي مقداره (2000) ريال، وشهادة تفوق، كما حصل (669) متدربًا ومتدربة على مكافأة التفوق الفصلي؛ حيث تُمنَح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث بالكليات التقنية، والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، ويُتطلب لاستحقاقها حصول المتدرب على معدل تراكمي لا يقل عن (4.85) من (5.00) وفق الدرجات المدخلة في نظام المنشآت التدريبية، وقد حصل كل خريج متفوق على مبلغ مالي مقداره (1000) ريال.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تُقَدم هذه المكافآت ضمن حزمة من البرامج التحفيزية؛ بهدف تشجيع المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد على التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العلمية والعملية.