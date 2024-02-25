حامل لقب رالي أبو ظبي العالمي يزيد الراجحي يستعد لمعركة تحدي الصحراء في الإمارات

وعلى صعيد الملاحة، سيعتمد البطل السعودي، الراجحي على خبرات الملاح الألماني تيمو غوتشالك الذي كان رفيقًا له في العديد من الراليات الصحراوية حول العالم منذ عام 2014 وإلى مطلع عام 2019. واجتمعت خبراتهما، تيمو ويزيد من جديد ابتداءً من الموسم الماضي (موسم 2023)، حيث حققا الفوز سويًا سواء كانت في الراليات الباها أو الراليات الطويلة. وفي إنجاز بارز، توجوا بلقب رالي أبو ظبي للمرة الأولى في مسيرة السائق السعودي.