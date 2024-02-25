حامل لقب رالي أبو ظبي العالمي يزيد الراجحي يستعد لمعركة تحدي الصحراء في الإمارات

يستعد حامل لقب رالي أبو ظبي، العالمي يزيد بن محمد الراجحي للغوص في تجربة جديدة من تحدي الصحراء في الإمارات، حيث سيشارك في رالي أبو ظبي الصحراوي في نسخته الثالثة والثلاثين. ويعد هذا الرالي الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ (W2RC)، حيث سيقود سيارة تويوتا هايلوكس برعاية من جميل لرياضة المحركات بهدف استكمال مسيرة الدفاع عن ألوان فريقه من الـ 25 فبراير الحالي إلى 3 مارس المقبل.
وعلى صعيد الملاحة، سيعتمد البطل السعودي، الراجحي على خبرات الملاح الألماني تيمو غوتشالك الذي كان رفيقًا له في العديد من الراليات الصحراوية حول العالم منذ عام 2014 وإلى مطلع عام 2019. واجتمعت خبراتهما، تيمو ويزيد من جديد ابتداءً من الموسم الماضي (موسم 2023)، حيث حققا الفوز سويًا سواء كانت في الراليات الباها أو الراليات الطويلة. وفي إنجاز بارز، توجوا بلقب رالي أبو ظبي للمرة الأولى في مسيرة السائق السعودي.
وسيخوض سفير رياضة المحركات السعودية، يزيد الراجحي خمسة مراحل تسبقهما مرحلة تأهيلية على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي. وتعتبر مسارات هذا العام مسارات جديدة حيث يعود رالي أبو ظبي الى المزيرعة بعد 22 عاماً.
وستمر المراحل الأولى للسباق عبر مدينة الظنة والإقامة هناك لمدة ليلتين في مخيم أنشئ خصيصا للحدث، ثم ينتقل التنافس إلى المزيرعة في منطقة ليوا لأول مرة منذ العام 2002. وسيمر الرالي عبر مسارات رملية مفتوحة بنسبة 55% وعلى الكثبان الرملية بنسبة 35% في صحراء ليوا الخلابة، والتي تعد بمثابة الجوهرة الثقافية للربع الخالي.
ويتطلع حامل لقب رالي أبوظبي لمواصلة إنجازاته وذلك بالفوز للمرة الثانية، وكما هي العادة يتحقق ذلك في وضع الإستراتيجيات المناسبة لتحقيق الإنتصار في رالي تحدي الصحراء في صحراء الإمارات الشاسعة رفقة ملاحه تيمو غوتشالك.
وستقام بطولة الـ W2RC على خمسة جولات، رالي داكار 2024 والذي انقضى الشهر الماضي، رالي أبوظبي الصحراوي، بعدها تتجه البطولة الى أوروبا حيث سيقام رالي ترانسيباريكو في البرتغال والذي سيتضمن أيضاً مراحلاً في أرض إسبانيا، وسيحل هذا الرالي محل رالي سونورا المكسيكي الذي تم إلغائه من الروزنامة، بعدها سيقام رالي ديسافيو روتا 40 في الأرجنتين قبل أن تختتم البطولة في المغرب.
ويشارك الراجحي هذا الموسم في روزنامتين عالميتين مخلفتين لهذا الموسم من الـ فيا، بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC (للراليات الطويلة) وكأس العالم لراليات الباها (للراليات القصيرة) من إشراف الإتحاد الدولي للسيارات بالإضافة الى البطولة المحلية التي تقام في المملكة العربية السعودية، بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
وحول هذه المشاركة أعرب أيقونة رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن سعادته قائلاً: " أنا سعيد للغاية للمشاركة في رالي أبوظبي مع مساعدي تيمو، ستكون مشاركتي التاسعة في هذا الرالي الأصيل وفزنا هنا في العام الماضي وكان هذا الفوز الأول لي في رالي أبوظبي على متن تويوتا هايلوكس، أترقب في الفوز هنا مجدداً"
مسارات هذا الموسم ستكون جديدة ونتطلع اليها بحرارة، لاسيما أن التنافس سيعود إلى المزيرعة في منطقة ليوا لأول مرة منذ العام 2002 ، حينها لم تنطلق مسيرتي في رياضة المحركات قط وأنا متحمس لذلك."
"أمامنا طريق طويل في هذه البطولة، ونتطلع في الفوز بلقبها نهاية العام. بالطبع تيمو والفريق جاهزون ونتطلع قدماً بأن يوفقنا الله في هذه الجولة والجولات القادمة، لدينا أفضل سيارة، ونتمتع بدعم كبير من جميل لرياضة المحركات، إضافة إلى أننا نمتلك السرعة والأفضلية لنا، حقاً أنا فخور وسعيد"
ومن جانبه عبّر غوتشالك عن حماسه لخوض هذ الجولة بعد أن فازا بلقبها في نسخة عام الماضي قائلاً: " أنا حقاً سعيد في التواجد بجانب صديقي يزيد ونطمح للفوز سوياً وحصد المزيد من الكؤوس والميداليات الذهبية في هذا الموسم.
" أنا متحمس للغاية وأتطلع قدما لجولة موفقة لكلينا، التنافس هنا صعب جداً خاصة على الرمال الناعمة والكثبان، المسارات هنا خادعة وعلينا التركيز لكي نضمن نقاط البطولة في أيدينا"
"إنني متحمس للغاية وأتطلع قدما لجولة موفقة وناجحة لنا. التنافس هنا يعتبر صعبًا للغاية، خاصةً على الرمال الناعمة وبين الكثبان. المسارات في هذا المكان مغرية ويتعين علينا التركيز على صعيد الملاحة لضمان تحقيق نقاط البطولة."