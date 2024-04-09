رئيس "الهيئات" يُهنئ القيادة الرشيدة وعموم المسلمين بعيد الفطر المبارك

وسأل الدكتور السند اللهَ سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد علينا وعلى ولاة أمرنا وبلادنا في خير حال، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها، إنه سميع مجيب.