رئيس "الهيئات" يُهنئ القيادة الرشيدة وعموم المسلمين بعيد الفطر المبارك

هنَّأ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وجميع الشعب السعودي، وعموم المسلمين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل الدكتور السند اللهَ سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد علينا وعلى ولاة أمرنا وبلادنا في خير حال، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها، إنه سميع مجيب.