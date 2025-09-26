"الأمن البيئي" يضبط انتهاكات بيئية في مواقع محظورة.. رعي وتخييم في قلب المحميات

في إطار جهودها لحماية البيئة والتنوع الحيوي، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة بقيامه برعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي واقعة أخرى، ضبطت القوات مقيمًا من الجنسية السودانية ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص داخل محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
وأوضحت القوات أن غرامة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال عن كل متن، فيما تبلغ غرامة التخييم دون ترخيص في الغابات أو المتنزهات الوطنية 3,000 ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدةً أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.