"الأمن البيئي" يضبط انتهاكات بيئية في مواقع محظورة.. رعي وتخييم في قلب المحميات

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدةً أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.