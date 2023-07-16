بنسبة 2.3%.. ميناء الملك عبدالله يسجل زيادة في مناولة الحاويات

وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات، على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة؛ الأمر الذي يرسّخ مكانته بين الموانئ الأسرع نموًّا عالميًّا؛ حيث تُعد الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة، شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة؛ مما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي.