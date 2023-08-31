رئيس غرفة جازان يزور السفير الصيني بالرياض لاستعراض العلاقات الاستثمارية والاقتصادية

استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة، تشن وي تشينغ في مقر السفارة بالرياض، رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي والوفد المرافق له.
ورحب سفير الصين في مستهل اللقاء بالوفد الذي تأتي زيارته إلى منطقة الرياض بمناسبة انعقاد أعمال منتدى جازان للاستثمار في شهر نوفمبر 2023م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه غرفة جازان بالشراكة مع إمارة المنطقة ووزارة الاستثمار في ظل أهمية جذب الاســـتثمارات لتحقيق نمو قطاع الأعمال وزيادة فرص العمل المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، والمساهمة في التنمية المستدامة، بحضور الوزراء ، والمسؤولين، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، و بمشاركة واسعة من المتخصصين ورجال الأعمال، ونخبة من المستثمرين.
واستعرض تشينغ مع الوفد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وقطاع الأعمال بين البلدين، مؤكدًا استعداد سفارة الصين بالمملكة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح منتدى جازان للاستثمار من خلال مشاركة الشركات والمستثمرين والقنوات الإعلامية من داخل وخارج المملكة.
بدوره، أكد أبو هادي عمق العلاقات التجارية السعودية الصينية، وقال: كبرى الشركات الصينية تستثمر في قطاعات مختلفة في السوق السعودية ومنطقة جازان ولقد أصبحت المملكة وجهة اقتصادية مهمة للمستثمرين والأكثر جذبًا للاستثمارات.
ودعا رجال الأعمال والشركات الكبرى للمشاركة وحضور منتدى جازان للاستثمار، مؤكداً قوة العلاقة الاقتصادية والعلاقات التاريخية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تعزيز السياسات المشتركة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.