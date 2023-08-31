رئيس غرفة جازان يزور السفير الصيني بالرياض لاستعراض العلاقات الاستثمارية والاقتصادية

ورحب سفير الصين في مستهل اللقاء بالوفد الذي تأتي زيارته إلى منطقة الرياض بمناسبة انعقاد أعمال منتدى جازان للاستثمار في شهر نوفمبر 2023م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه غرفة جازان بالشراكة مع إمارة المنطقة ووزارة الاستثمار في ظل أهمية جذب الاســـتثمارات لتحقيق نمو قطاع الأعمال وزيادة فرص العمل المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، والمساهمة في التنمية المستدامة، بحضور الوزراء ، والمسؤولين، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، و بمشاركة واسعة من المتخصصين ورجال الأعمال، ونخبة من المستثمرين.