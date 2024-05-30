البنك العربي الوطني "anb" ينظّم ورش عمل لتدريب وتأهيل مشرفي مبادرة "في عون ضيوف الرحمن"

وأكد الأستاذ سعد بن صالح الحريقي رئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية لدى البنك العربي الوطني "anb" خلال حضوره جانبًا من ورش العمل، حرص البنك وبالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات على تطوير مبادرة "في عون ضيوف الرحمن"، وتعزيز جودتها، لاسيما في ظلّ الأثر الإيجابي الذي حقّقته النسخة الأولى من المبادرة لموسم الحج السابق، وما لاقته من استحسان من قبل جموع الحجاج الذين استفادوا من خدماتها، وبلغ عددهم نحو 116 ألف مستفيد لمختلف مسارات المبادرة.