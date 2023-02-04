"البيئة" تُحدد 4 أضرار رئيسية للرعي الجائر على أراضي المملكة

وحددت الوزارة أربعة أضرار رئيسية للرعي الجائر على أراضي المملكة، تمثلت في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقلة تنوع الغطاء النباتي، بالإضافة إلى انجراف التربة، وانخفاض المخزون البذري بها.