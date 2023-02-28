"الموارد البشرية" تتيح خيارَ الاستقدام من بوروندي

ويعدُّ هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة؛ حيث ألزمت الوزارةُ، في سبتمبر الماضي، الشركاتِ والمكاتبَ المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحدّ الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500، ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سريلانكا 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمةَ الضريبة المضافة.