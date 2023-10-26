مجموعة stc توقّع عددًا من الاتفاقيات مع ختام مشاركتها في "مستقبل الاستثمار "

وشاركت في جلسة حوارية بعنوان "بناء مستقبل مستدام من خلال تقنية الرعاية الصحية المدعومة بالبيانات"، التي تناولت مساهمة مجموعة stc في تقنيات الرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات المتقدمة والابتكارات الرقمية، التي لها دور محوري في تحسين نوعية رعاية المرضى وكفاءة النظام الصحي, حيث تعمل stc على تسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يسمح بتحقيق قفزات كبيرة في الوصول إلى الرعاية المأمولة وتحسين جودتها.