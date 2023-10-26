مجموعة stc توقّع عددًا من الاتفاقيات مع ختام مشاركتها في "مستقبل الاستثمار "

اختتمت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، مشاركتها في الدورة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII7)، حيث استعرضت خدماتها الرقمية ووقعت عدداً من الاتفاقيات المهمة لتمكين المدن الذكية وتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات الحوارية.
وأعلنت المجموعة، خلال هذه المشاركة, عن توقيع شراكة إستراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف إلى بناء وتهيئة البنية التحتية وتمكينها رقمياً لتصبح مدينة ذكية مستدامة توفر تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوار وسكان محافظة العلا, حيث ستقوم مجموعة stc ببناء وتشغيل البنية التحتية الرقمية المحايدة، فيما ستقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتوفير المواقع وتنفيذ الأعمال المدنية وتهيئة البنية التحتية لتزويد المحافظة بالألياف البصرية.
ووقّعت stc اتفاقية إستراتيجية مع شركة TONOMUS، تكتّل التقنيّة التابع لنيوم، التي تستحوذ من خلالها المجموعة على سعة في الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) في المملكة العربية السعودية من "تونوموس" وستمنح الاتفاقية مجموعة stc وصولاً غير مسبوق إلى سعة الأقمار الصناعية للمدار الأرضي المنخفض مما يمكن المجموعة من تقديم خدمات اتصالات ذات نطاق عريض عالي السرعة وحلول مستدامة لقطاعي الأعمال والأفراد في جميع أنحاء المملكة.
وشاركت في جلسة حوارية بعنوان "بناء مستقبل مستدام من خلال تقنية الرعاية الصحية المدعومة بالبيانات"، التي تناولت مساهمة مجموعة stc في تقنيات الرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات المتقدمة والابتكارات الرقمية، التي لها دور محوري في تحسين نوعية رعاية المرضى وكفاءة النظام الصحي, حيث تعمل stc على تسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يسمح بتحقيق قفزات كبيرة في الوصول إلى الرعاية المأمولة وتحسين جودتها.
واستعرضت عددًا من الخدمات المبتكرة والأنظمة الرقمية المتنوعة في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والتقنيات المالية، والألعاب الرقمية، والإعلام، والكابلات، ومراكز البيانات، وهو ما يعكس جهود المجموعة المستمرة كممكن رقمي يوفر أحدث الخدمات الرقمية بمعايير عالمية.