طراز جايكو J8 تفوز بجائزة "أفضل سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم" في حفل الجائزة الوطنية للسيارات

وفي قطاع الطاقة الجديدة، تعتمد العلامتان على تقنية السوبر هجين SHS المتقدمة التي تجمع بين الأداء العالي، المدى الطويل، الاستهلاك المنخفض، ومستويات السلامة الممتازة. كما توسع العلامتان نطاق الابتكار عبر التكنولوجيا الذكية، حيث أصبح روبوت Mojia الذي طُوّر بالتعاون مع فريق AiMOGA مثالًا واضحًا على التحوّل الذكي في شركات السيارات. ومن المتوقع إطلاق طراز OMODA C7 في السعودية مطلع العام القادم، مما يعزز حضور العلامة في السوق الإقليمية.