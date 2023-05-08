اجتياز أكثر من 1400 متقدم لاختبار الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني

وشهدت الاختبارات حضور أكثر من 1900 متقدم من الجنسين بمعدل 52% من السيدات و48% من الرجال، وتعد اختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة، شملت 31 مقرًّا بكل المناطق ومن مختلف القطاعات التعليمية؛ حيث مثّل التعليم العام أكثر من 1100 متقدم، وأكثر من 600 من التعليم العالي، وأكثر من 250 من قطاع التدريب؛ فيما بلغ إجمالي المجتازين 1428 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين.