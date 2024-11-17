"التجارة": نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد

وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها؛ مثل "تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، والسماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات "عن بعد".، وإزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال".