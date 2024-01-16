شاهد.. وقف توزيع رؤوس أغنام وشحوم وأكباد فاسدة على المطاعم بالطائف

وتفصيلاً، رصدت الفِرق الرقابية ببلدية غرب الطائف، بقيادة رئيسها، منزلاً شعبيًّا، وتم الإقرار بدخوله، والكشف عن تلك الكميات من رؤوس الأغنام والشحوم والأكباد، وكانت تنبعث منها الروائح الكريهة، بخلاف الحشرات التي كانت تتغذى عليها، إضافة إلى رصد مخالفات في سوء التخزين والنظافة.