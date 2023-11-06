"الرئيس التنفيذي للمراعي" يبحث مع المسؤولين في سلطنة عمان استثمارات الشركة وسبل تطويرها وتنميتها

الْتقى الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر في العاصمة العمانية مسقط، يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين كلًّا من وزير الثروة الزراعية والسمكية بعمان الدكتور سعود الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سليم بن علي بن سليم الحكماني، ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف.
واستعرض البدر في لقاءاته مع المسؤولين العمانيين استثمارات شركة المراعي في سلطنة عمان، وناقش سبل تطويرها وتنميتها.
جدير بالذكر أن شركة المراعي متواجدة في السوق العماني منذ عام 1988م، ويعمل لديها الآن أكثر من 750 مواطنًا عمانيًّا، وتُعَد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًّا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.