"الرئيس التنفيذي للمراعي" يبحث مع المسؤولين في سلطنة عمان استثمارات الشركة وسبل تطويرها وتنميتها

جدير بالذكر أن شركة المراعي متواجدة في السوق العماني منذ عام 1988م، ويعمل لديها الآن أكثر من 750 مواطنًا عمانيًّا، وتُعَد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًّا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.