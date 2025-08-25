مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يعرب عن الشكر والتقدير لـ "القيادة السعودية" على دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية

وأكد أن سبيل إجبار إسرائيل على تغيير مسارها هو القدرة على تحويل الإدانات إلى أفعال تحقق العدالة وتنهي الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا النظر إلى أنه في هذا السياق، اعتمد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى -الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا- خطة دولية تبدأ بإنهاء استخدام المجاعة سلاح حرب، وإنهاء الحرب على غزة من خلال وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ودعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر في القاهرة في هذا الشأن بعد وقف العدوان.