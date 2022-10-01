دون اختلاطات.. مستشفى دله النخيل يعلن استخدام تقنية الروبوت في عملية قسطرة قلب ناجحة

وقال الدكتور سميح لاوند، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، إن إجراء هذه العملية في إطار تطوّر وتنمية الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات دله، يدل على أعلى مستوى ومواكبة التقنيات الحديثة في هذا الصدد، وسنواصل إجراء مثل هذا العمليات التي تقارب دقتها 99% وتوفر للمريض العلاج اللازم بأعلى المعايير الطبية العالمية مما يدخل الطمأنينة على المريض وذويه.