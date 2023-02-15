"رفعان" حمى قاتل ابنه: حضر للعزاء بمسدسه.. وكنتُ أحميه من جميع الحاضرين

وقال: "حينما كنتُ في مجلس العزاء سمعتُ أحدهم يريد مقابلتي خارج المجلس، فخرجت متوقعًا أن يكون أحد المعزين، أو يريد طلب أمر ما. وبعد أن ألقى السلام طلب أن أحميه بعد أن اعترف لي بأنه قاتل ولدي! فقمت باحتضانه، وأخذت منه المسدس، وطمأنته بأنه في حمايتي بإذن الله، وذلك بالرغم من وجود أبنائي (إخوة القتيل) وأقربائه، وهم في لحظة غضب وحزن على مقتل أخيهم. وبعد لحظات حضرت الدورية الأمنية، وسلَّمناه لهم".