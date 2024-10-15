في بيان مشترك.. "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح" يطالب بتحسين وتعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء السودان

وأصدرت المجموعة بيانًا مشتركًا حثت من خلاله القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تحسين وتعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء السودان ومعالجة مسألة حماية المدنيين، معبرةً عن تفاؤلها بزيارة الاتحاد الإفريقي إلى بورتسودان، وترقبها لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها خلال هذه الزيارة.