في دورته العاشرة.. مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة يصدر التوصيات الختامية

أصدر مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة ٢٤ - في دورته العاشرة بمحافظة جدة والمنعقد تحت مظلة الجمعية العلمية السعودية للسكري التوصيات الختامية للمؤتمر.
حيث تلا البروفيسور عبدالرحمن الشيخ - رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسكري- البيان الختامي للمؤتمر، ورفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله - على دعم العلم والعلماء.
كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكل من حضر وشارك في المؤتمر من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها.
وأشار البروفيسور عبدالرحمن الشيخ إلى أنه في هذا العام سعدنا بحضور مشاركين من أطباء ومختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وكذلك من جمهورية مصر العربية وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وألمانيا والسويد، كما شكر كل المتحدثين في المؤتمر.
وأضاف: ولله الحمد والمنة اختتم المؤتمر أعماله اليوم السبت السابع عشر من شهر فبراير الحالي 2024م بالتوصيات التالية:
1- مواجهة خطر السكري والسمنة بالحث على اتباع الحمية الغذائية والرياضة، وتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة.
2- الاهتمام ورفع الوعي عن الأمراض المزمنة غير السارية الناتجة من السمنة، منها أمراض القلب وتصلب الشرايين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم للحد من المخاطر الناتجة من هذه الأمراض.
3 - شددت توصيات المؤتمر على علاج السمنة وإيجاد معايير وأنظمة لتنظيم عمل مراكز الجراحة وأولويات الأبحاث وممارسي الرعاية الصحية والدراسات في مجال الوقاية وعلاج السمنة.
4 - التواصل مع الجهات الإعلامية لإظهار حجم المشكلة والمساعدة على نشر الوعي لدى المجتمع.
5 - أيضًا من التوصيات مكافحة السمنة، والإشارة إلى أنها مهمة وطنية مشتركة، تقع مسؤوليتها على سائر الجهات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات التعليمية، ضمن الشراكة في التغيير، والأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030م.
6 - إطلاق هذا المؤتمر يأتي كنتيجة حتمية لتنامي مرض السمنة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، ومن أهم توصيات هذا المؤتمر هو مشاركة أحدث الاستراتيجيات والخطط العلاجية لمرض السمنة ومنع انتشارها، وكذلك عرض الحلول المستقبلية المتوفرة في المملكة، عن طريق استقطاب أبرز الكفاءات العلمية المتخصصة في مجال أمراض السمنة ومضاعفاتها في إنجاح رسالة ومضمون المؤتمر.
7- السمنة ومرض السكري من الأمراض الأكثر انتشارًا بالمنطقة العربية ويحث المؤتمر على تثقيف المجتمع بأهمية الرياضة والتغذية السليمة.
8 - كثرة الفيديوهات والمنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنشر معلومات خاطئة عن أسباب مرض السكر، وعلاجات ليس معترف بها، فالمؤتمر يحث الإخوة المواطنين عدم الاعتماد في علاجهم على هذه الفيديوهات وأخذ معلوماتهم من أطبائهم المعالجين.
9 - أهمية متابعة السكر ومراقبة السكر بصفة مستمرة عن طريق الأجهزة الحديثة.