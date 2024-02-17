في دورته العاشرة.. مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة يصدر التوصيات الختامية

وأشار البروفيسور عبدالرحمن الشيخ إلى أنه في هذا العام سعدنا بحضور مشاركين من أطباء ومختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وكذلك من جمهورية مصر العربية وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وألمانيا والسويد، كما شكر كل المتحدثين في المؤتمر.