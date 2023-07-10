بيشة.. الجامعة تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ

وأوضحت أن استقبال الطلبات يبدأ الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ عبر البوابة الإلكترونية، وتستمر إلى الاثنين 13 محرم 1445هـ، وإعلان نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، وللمرحلة الثانية الاثنين 20 محرم 1445هـ.