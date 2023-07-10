بيشة.. الجامعة تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
وأوضحت أن استقبال الطلبات يبدأ الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ عبر البوابة الإلكترونية، وتستمر إلى الاثنين 13 محرم 1445هـ، وإعلان نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، وللمرحلة الثانية الاثنين 20 محرم 1445هـ.
وأفادت بأن خدمة تغيير القبول تكون يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 - 22 محرم 1445هـ، أما خدمة القبول المباشر تبدأ الخميس الموافق 23 محرم 1445هـ إلى يوم السبت الموافق 25 محرم 1445هـ.