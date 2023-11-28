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تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 إلى العريش

يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن حملة سعودية.. على متنها مساعدات إغاثية تزن 39 طناً
تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 إلى العريش

وصلت -قبل قليل- الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 إلى مطار العريش بمصر، وعلى متنها مساعدات إغاثية تزن 39 طناً؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وكانت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، قد غادرت في وقتٍ سابقٍ اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوّعة شملت (موادّ غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

غزة
مطار العريش
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22

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