تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 إلى العريش

وكانت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، قد غادرت في وقتٍ سابقٍ اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوّعة شملت (موادّ غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.