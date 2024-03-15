بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يُنبِّه لأمطار غزيرة على 4 محافظات غرب الرياض

رفع المركز الوطني للأرصاد الإنذار للون الأحمر على أربع محافظات غرب الرياض؛ إذ يُتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة، تستمر حتى صباح السبت.
وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد أنه يتوقع أن تشهد كل من محافظات (عفيف، القويعية، الدوادمي والرين) أمطارًا غزيرة، تبدأ من الساعة الـ12:00 (15 مارس) حتى الساعة الـ2:00 من صباح السبت (16 مارس 2024).
وتوقع المركز أن يصاحب هذه الحالة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط بَرَد، وجريان سيول، وصواعق رعدية.
يُذكر أن أجزاء مختلفة من محافظة عفيف شهدت مساء اليوم الجمعة أمطارًا متفرقة، بعضها صاحبه زخات من البَرَد، كست الصحراء باللون الأبيض.