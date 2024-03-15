بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يُنبِّه لأمطار غزيرة على 4 محافظات غرب الرياض

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد أنه يتوقع أن تشهد كل من محافظات (عفيف، القويعية، الدوادمي والرين) أمطارًا غزيرة، تبدأ من الساعة الـ12:00 (15 مارس) حتى الساعة الـ2:00 من صباح السبت (16 مارس 2024).