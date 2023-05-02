بسبب إجلاء الرعايا من السودان.. أيادي السعودية البيضاء تجبر العالم على التصفيق

كما تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عبَّر خلاله الأخير عن تهنئته بنجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية، معربًا عن شكره على إجلاء عدد من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.