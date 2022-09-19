"الزعاق": هذا هو سر تسمية النجوم الشمالية بـ"بنات نعش"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ قسّم العرب النجوم إلى قسمَيْن: شمالية وجنوبية، الأولى هي الواقعة شمال خط الاستواء وتدور حول قطبها "الجدي"، والجنوبية العكس، وأشهر النجوم الشمالية "بنات نعش" و"الثريا" وأشهر الجنوبية "سهيل".
و"بنات نعش" عليها مدار الحساب لدى أهل الحجاز، وهي سبعة نجوم متفرقة، أما الثريا فعليها الحساب لدى أهل الخليج، وهي سبعة نجوم مجتمعة.
واضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن سبب تسمية نجوم "بنات نعش" يعود إلى قصة لدى العرب مفادها أن الجدي كان رجلاً جاداً، بينما كان نعش رجلاً بخيلاً عنيداً، وحينما خطب الجدي إحدى بنات نعش، رفض الأخير تزويجه إياها فقتله، وقامت بنات نعش تحملن نعش أبيهن طلباً للثأر، لكنهن لم يصلن إليه بسبب اجتماع بنات جدي، ولهذا جاءت التسمية.