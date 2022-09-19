"الزعاق": هذا هو سر تسمية النجوم الشمالية بـ"بنات نعش"

واضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن سبب تسمية نجوم "بنات نعش" يعود إلى قصة لدى العرب مفادها أن الجدي كان رجلاً جاداً، بينما كان نعش رجلاً بخيلاً عنيداً، وحينما خطب الجدي إحدى بنات نعش، رفض الأخير تزويجه إياها فقتله، وقامت بنات نعش تحملن نعش أبيهن طلباً للثأر، لكنهن لم يصلن إليه بسبب اجتماع بنات جدي، ولهذا جاءت التسمية.