خلال 24 ساعة.. الحدود الشمالية تسجّل الهطول الأعلى للأمطار بـ 38.6 ملم

سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (38.6) ملم في مطار رفحاء، و(32.00) في رفحاء، وذلك ضمن (11) منطقة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على مدار يومين.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (144) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الاثنين 18 مارس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مطار الملك خالد الدولي (7.10) ملم، وفي حي القدس - الرياض (7.00) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (8.6) ملم في قصير- الجموم، و (5.40) ملم في حي الأمير فواز بجدة، وفي المدينة المنورة سجلت العلا (31.6) مم، و(21.7) مم في مطار العلا، وفي المنطقة الشرقية سجلت الرقعي- حفر الباطن (11.20) ملم، والقيصومة- حفر الباطن (7.20) ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (24.70) ملم في قبة الأسياح، و(21.00) مم في عيون الجواء، بينما سجلت منطقة عسير (1.60) ملم في شعب أحمد- المجاردة، و(1.00) ملم في النماص، فيما سجلت منطقة تبوك (21.20) مم في رحيب - تبوك، و(17.60) مم في شقري- تبوك، و(16.40) مم في العسافية-تيماء، و(16.00) مم في تيماء، وفي منطقة حائل سجلت محطة مطار - حائل (38.20) ملم، و(34.60) مم في محطة القطار -حائل، و(34.5) مم في مدينة حائل، و(30.60) مم في عقدة -حائل.
وذكر التقرير إلى أن منطقة الباحة سجلت في مدينة الباحة (3.2) مم، وفي منطقة الجوف سجلت محطة القطار بدومة الجندل (8.60) مم، ومحطة المرير – سكاكا (8.40) مم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية، يمكن زيارة الرابط .