خلال 24 ساعة.. الحدود الشمالية تسجّل الهطول الأعلى للأمطار بـ 38.6 ملم

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (24.70) ملم في قبة الأسياح، و(21.00) مم في عيون الجواء، بينما سجلت منطقة عسير (1.60) ملم في شعب أحمد- المجاردة، و(1.00) ملم في النماص، فيما سجلت منطقة تبوك (21.20) مم في رحيب - تبوك، و(17.60) مم في شقري- تبوك، و(16.40) مم في العسافية-تيماء، و(16.00) مم في تيماء، وفي منطقة حائل سجلت محطة مطار - حائل (38.20) ملم، و(34.60) مم في محطة القطار -حائل، و(34.5) مم في مدينة حائل، و(30.60) مم في عقدة -حائل.