الإطاحة بمواطن روّج مادة الشبو في الشرقية وإحالته لجهة الاختصاص

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.