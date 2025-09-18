إدارة الوجهات السياحية بالذكاء الاصطناعي ضمن أهم 15 وظيفة خلال خمس سنوات

من بين الوظائف الأسرع نموًا أيضًا: محللو البيانات والعلماء، المهندسون البيئيون، محللو أمن المعلومات، مهندسو DevOps، ومهندسو الطاقة المتجددة بنسبة نمو تصل إلى 40%. ويؤكد التقرير أن من يخطط لمساره المهني في السنوات المقبلة، فإن الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي، البيانات، والطاقة المستدامة سيكون خيارًا رابحًا يضمن الحضور بقوة في سوق العمل المستقبلي.