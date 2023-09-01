مستشار تعليمي عن حجم الكتب الدراسية: لها فوائد.. والوزارة لا ترغب بتقسيمها

وبيّن المستشار الحمادي أن التوجه الحالي إلى النسخ الإلكترونية؛ إذ يوجد تحول رقمي قادم للتعليم بشكل كبير، ويوجد لدى الطالب نسخة إلكترونية من كل كتاب في منصة مدرستي، كما أن وزارة التعليم لا تدعو إلى تقسيم الكتب، ولا ترغب بذلك؛ لما لذلك من إشكاليات في بعض المهارات الأساسية والقواعد، ومع الأسف انتشرت هذه الظاهرة، وشكلت سوقًا سوداء، واستغلت بعض المكتبات هذا الأمر ماديًّا.