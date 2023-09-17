إنجاز وطني.. ممثل المملكة يحقق المركز الأول بالفرع الثاني لمسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

يأتي هذا الإنجاز بمتابعة ودعم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتوجيهه بتهيئة المرشحين وتقديم البرامج المساعدة على ضبطهم لحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته، وتسهيل جميع العقبات لنيل هذه الجائزة، التي تُظهر الصورة الجلية لأبناء المملكة في المحافل الدولية والإقليمية والإسلامية والعربية، في إطار ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من خدمة لكتاب الله الكريم ودعم لحملته.