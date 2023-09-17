إنجاز وطني.. ممثل المملكة يحقق المركز الأول بالفرع الثاني لمسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

في إنجازٍ وطني جديد، حصل ممثل المملكة العربية السعودية المرشح من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، المتسابق عمر بن عبدالعزيز البريدي؛ على المركز الأول في الفرع الثاني لهذه المسابقة التي نظّمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، خلال الفترة 26 - 27 / 2 / 1445هـ، في العاصمة المغربية الدار البيضاء.
يأتي هذا الإنجاز بمتابعة ودعم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتوجيهه بتهيئة المرشحين وتقديم البرامج المساعدة على ضبطهم لحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته، وتسهيل جميع العقبات لنيل هذه الجائزة، التي تُظهر الصورة الجلية لأبناء المملكة في المحافل الدولية والإقليمية والإسلامية والعربية، في إطار ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من خدمة لكتاب الله الكريم ودعم لحملته.
جديرٌ بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لمنجزات سابقة حقّقها ممثلو المملكة المرشحون من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عددٍ من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.