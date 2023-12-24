استئصال ورم خبيث من البنكرياس والكبد لمريض خمسيني بالخبر

وأضافت: "بدأنا الجراحة باستئصال الفص الأيمن للكبد وبعدها تم استكمال الجزء الثاني من العملية باستئصال كامل الورم من الاثني عشر ورأس البنكرياس "عمليه ويبل، Whipple operation"، وإجراء توصيلة تحت الميكروسكوب بين قناة البنكرياس والأمعاء الدقيقة، وتوصيلة للقنوات المرارية بالأمعاء الدقيقة، وتوصيله ثالثة للمعدة، وتشريح الغدد الليمفاوية؛ بما أن الورم كبير ومنتشر وقريب من الشريان البابي والشريان الكبدي".