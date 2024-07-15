"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.