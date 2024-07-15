"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وأمطارًا خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا خفيفة على أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والعديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.