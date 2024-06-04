تخصيص صالة لجلسات الغسيل الكلوي للحجاج في المدينة المنوّرة

وأضاف، أنه تتم جدولة جلسات الغسيل الكلوي للمرضى من الحجاج، بالتنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج من خلال إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحاج التي تثبت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى الغسيل، عند وصوله للمدينة المنوّرة، حرصاً على تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظاً على وقتهم وتقديراً لظروف تنقلاتهم.