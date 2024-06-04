تخصيص صالة لجلسات الغسيل الكلوي للحجاج في المدينة المنوّرة

خصّص تجمُّع المدينة المنورة الصحي، صالة غسيل كلوي خاصة بمرضى الكلى من الحجاج، ضمن جهود توفير الخدمات الصحية المميزة للحجاج والمعتمرين، وبطرق ميسّرة، تسهّل على المستفيدين تلقي خدمات الرعاية الطبية.
وأوضح التجمُّع الصحي أن مركز الكلى بمستشفى الملك فهد جهّز صالة غسيل كلوي للحجاج والمعتمرين، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة، والكوادر البشرية المؤهلة تضمنت توفير 11 جهازاً لتنفيذ 22 جلسة غسيل يومياً.
وأضاف، أنه تتم جدولة جلسات الغسيل الكلوي للمرضى من الحجاج، بالتنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج من خلال إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحاج التي تثبت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى الغسيل، عند وصوله للمدينة المنوّرة، حرصاً على تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظاً على وقتهم وتقديراً لظروف تنقلاتهم.
واستفاد 106 حجاج من خدمات الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوي منذ بداية موسم الحج لهذا العام 1445 هـ، تلقوا خلالها الرعاية الطبية اللازمة داخل المركز.