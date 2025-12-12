"انسجام عالمي 2".. القهوة و"الماسنقو" تنقلان الزوار إلى عمق الثقافة الإثيوبية

واصلت وزارة الإعلام تسليط الضوء على الثقافة الإثيوبية ضمن فعاليات مبادرة "انسجام عالمي 2"، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، في حديقة السويدي، إحدى مناطق موسم الرياض.
واستمتع آلاف الزوار من جنسيات مختلفة بالألحان الشعبية والأغاني التي تعكس عمق وتنوع الثقافة الإثيوبية، إذ قدّم العديد من المغنّين عروضًا موسيقية مصحوبة بالطبول والآلات النحاسية والوترية التقليدية، من بينها آلة "الماسنقو"، التي تُعد رمزًا ثقافيًا في إثيوبيا.
واستعرضت الفعالية مجموعة من التقاليد الإثيوبية الأصيلة، من بينها الضيافة، واحتفالات الأعياد، والأزياء.
وتعرّف الزوار على عدد من المنتجات الإثيوبية، من بينها القهوة، مطّلعين على مراحل إعدادها الممتدة من التحميص والطحن، وحتى تقديمها في جلسات الحوار الهادئة، التي تعكس الأصالة والدفء في الثقافة الإثيوبية.
وتختتم الوزارة غدًا فعاليات أيام الثقافة الإثيوبية ضمن "انسجام عالمي 2"، بمشاركة نخبة من الفنانين والمؤثرين، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية المصاحبة، تعزيزًا لتجربة الزوار، وإتاحة فرصة أوسع للتعرّف على جوانب الثقافة الإثيوبية المتنوعة.