جايكو تسرع خطاها في السعودية مع مبيعات قوية للطراز J5 وانطلاقة قوية للسوبر هايبرد J7-SHS

نظّمت شركتا أومودا وجايكو فعالية إطلاق كبرى تحت شعار Go Discover "اذهب واستكشف" في الرياض وتم الإعلان رسمياً عن دخول سيارة JAECOO 5 إلى أسواق السعودية والكويت وقطر والإمارات، لتفتح بذلك صفحة جديدة في استراتيجية العلامة بمنطقة الشرق الأوسط. كما أعلنت الشركة عن فتح باب الحجز المسبق لسيارة JAECOO 7 SHS الهجينة في السعودية، بأسعار منافسة تبدأ من 103,385 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وبمدى قيادة يتجاوز 1,200 كم، ما يجعلها خياراً عملياً للسفر الطويل.
و حققت أومودا وجايكو حضوراً لافتاً في مطار دبي الدولي، أحد أهم مراكز العبور الجوي في العالم، حيث احتلت العلامة أبرز المواقع الإعلانية لتعزيز وعي المسافرين من رجال الأعمال والرحلات الفاخرة. هذه الخطوة أكدت تسارع استراتيجية التوسع العالمي للعلامة وقوة تصميمها وهويتها العصرية.
على أراضي الشرق الأوسط حيث الحرارة والتضاريس المختلفة، يبرز طراز JAECOO 5 كخيار مثالي، ويتحدى الجمل كونه سفينة الصحراء الجديد. السيارة مجهزة بنظام تعليق مستقل، وعمق خوض للمياه يبلغ 600 ملم، إضافة إلى نظام رؤية بانورامية بزاوية 540° يمنح السائق ثقة أكبر في مختلف الظروف.
إضافة إلى ذلك، قدّمت أومودا وجايكو حضوراً قوياً في واحد من أهم مراكز النقل العالمية وأكثرها تأثيراً في مطار دبي الدولي. ويُعرف المطار بصفته “الاستراحة الجوية” التي تستقبل عشرات الملايين من المسافرين من رجال الأعمال والعملاء رفيعي المستوى سنوياً، ما يجعله مركزاً عالمياً حقيقياً لحركة العبور. ومن خلال استحواذها على أبرز المساحات الإعلانية في المطار، احتلت العلامة مواقع استراتيجية رئيسية، ما ساعدها على تعزيز الوعي بمكانتها في المشاهد الراقية، وأرسل في الوقت نفسه إشارة قوية على حضورها العالمي بوصفها من أسرع العلامات الصاعدة نمواً في صناعة السيارات العالمية، تقدّم أومودا وجايكو تجربة تنقّل جديدة تمزج بين تصميم الكروس أوفر الفاخر وبين قدرات الطرق الوعرة الأنيقة، لتناسب شريحة الشباب حول العالم ممن يبحثون عن التفرّد والجودة. وقد شكّل هذا الظهور المبهر في دبي دليلاً قوياً على ثقة العلامة في منتجاتها ورؤيتها العالمية، كما مثّل نافذة مثالية لاستعراض حضورها العالمي المتسارع وقوتها الراسخة.
فهي مجهزة بنظام تعليق مستقل، وعمق خوض رائد في فئته يصل إلى 600 ملم، إضافة إلى نظام رؤية بانورامية بزاوية 540° يمنح السائق رؤية استثنائية لمحيطه، ما يعزز مستوى الأمان والثقة في ظروف القيادة المعقدة.
و JAECOO 5 ليست مجرد سيارة SUV للطرق الوعرة، بل هي رفيق ذكي صُمم لأسلوب الحياة العصري.
يوجد وضع الكاريوكي المدمج بميكروفون عازل للضوضاء ومضخم صوت يحوّل الرحلة إلى حفلة متنقلة.
ورف سقفي يتحمل حتى 75 كجم لحمل الخيام والدراجات والمعدات.
ومصابيح تخييم مغناطيسية قابلة للفك تجعل الحياة في الهواء الطلق أكثر سهولة.
وتصميم صديق للحيوانات الأليفة معتمد من TÜV SÜD كـ”مقصورة صديقة للحيوانات”.
من الأداء القوي إلى المزايا الذكية المبتكرة، تعيد JAECOO 5 رسم حدود سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة
إنجازات عالمية تعزز الثقة
في يوليو 2025، ارتقت الشركة الأم لأومودا وجايكو إلى المرتبة 233 على قائمة Fortune Global 500، مع تجاوز صادراتها 5 ملايين سيارة، وهو ما يمثل إنجازاً تاريخياً في استراتيجيتها العالمية.
وتعتمد الشركة على استراتيجية مزدوجة:
• علامة OMODA: تركيز على أن تكون العلامة العالمية الرائدة في سيارات الكروس أوفر.
• علامة JAECOO: بناء علامة سيارات أنيقة للطرق الوعرة، بشعار من الكلاسيكي إلى ما بعد الكلاسيكي.
كما تواصل الشركة تعزيز حلول الطاقة الجديدة عبر تقنيتها المتقدمة الهجينة SHS، لتصبح من أبرز العلامات العالمية في مجال السيارات الهجينة والكهربائية.