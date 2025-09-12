جايكو تسرع خطاها في السعودية مع مبيعات قوية للطراز J5 وانطلاقة قوية للسوبر هايبرد J7-SHS

إضافة إلى ذلك، قدّمت أومودا وجايكو حضوراً قوياً في واحد من أهم مراكز النقل العالمية وأكثرها تأثيراً في مطار دبي الدولي. ويُعرف المطار بصفته “الاستراحة الجوية” التي تستقبل عشرات الملايين من المسافرين من رجال الأعمال والعملاء رفيعي المستوى سنوياً، ما يجعله مركزاً عالمياً حقيقياً لحركة العبور. ومن خلال استحواذها على أبرز المساحات الإعلانية في المطار، احتلت العلامة مواقع استراتيجية رئيسية، ما ساعدها على تعزيز الوعي بمكانتها في المشاهد الراقية، وأرسل في الوقت نفسه إشارة قوية على حضورها العالمي بوصفها من أسرع العلامات الصاعدة نمواً في صناعة السيارات العالمية، تقدّم أومودا وجايكو تجربة تنقّل جديدة تمزج بين تصميم الكروس أوفر الفاخر وبين قدرات الطرق الوعرة الأنيقة، لتناسب شريحة الشباب حول العالم ممن يبحثون عن التفرّد والجودة. وقد شكّل هذا الظهور المبهر في دبي دليلاً قوياً على ثقة العلامة في منتجاتها ورؤيتها العالمية، كما مثّل نافذة مثالية لاستعراض حضورها العالمي المتسارع وقوتها الراسخة.