ثلاث جلسات تستعرض متطلبات السوق وسبل تعزيز استدامته

يشهد اليوم الثاني من منتدى مكة للحلال، الذي يعقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة 30 دولة، مناقشات مثمرة حول متطلبات السوق وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال خلال جلساته.
حيث استعرضت الجلسة الأولى بعنوان "الإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء.. الخدمات التكميلية (التمويل والتأمين والخدمات اللوجستية)" أهمية استهداف شرائح جديدة من العملاء: استعراض أهمية توسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة في تحقيق النمو والتميز التجاري في صناعة الخدمات التكميلية التمويل والتأمين اللوجستي. والتحولات الديمغرافية والسلوكية للعملاء: تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات. واستراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف مناقشة استراتيجيات التسويق المبتكرة والقنوات الفعالة للوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء في صناعة الخدمات التكميلية التمويل والتأمين اللوجستي. والتكنولوجيا والابتكار في استهداف الشرائح الجديدة: بحث كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحديد والوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. إضافة إلى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في استهداف الشرائح الجديدة استعراض كيفية استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم، السلوك والاحتياجات للشرائح الجديدة وتحسين استراتيجيات الاستهداف.
شارك في الجلسة الأولى كل من سعادة الأستاذ عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي للبركة – باكستان، وسعادة الأستاذ هارول عارفين ساهاري، الرئيس التنفيذي HDC ماليزيا، وسعادة الأستاذ معروف يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة "Halal Ad".
وفي الجلسة الثانية بعنوان "المنظومة الوطنية للحلال: الواقع والرؤية المستقبلية" أوضح المتحدثون سعادة الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد، معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعادة الأستاذ فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات حلال، معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رؤية واستراتيجية تطوير صناعة الحلال في المملكة مناقشة الرؤية والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الحلال في المملكة بما في ذلك تعزيز الابتكار والإبداع في هذا السياق، إضافة إلى دور الابتكار والإبداع في تطوير المنتجات والخدمات الحلال: استعراض أهمية الابتكار والإبداع في تصميم وتطوير منتجات وخدمات حلال جديدة ومبتكرة، وكيف يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز قطاع الحلال في المملكة، وطرق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة الحلال: بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الحلال، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، كما تطرقوا إلى تعزيز البحث والتطوير في صناعة الحلال مناقشة أهمية دعم البحث والتطوير في مجال صناعة الحلال، وتوجيه الاهتمام والاستثمار في الابتكار والإبداع وتطوير منتجات وتقنيات جديدة.
أما في الجلسة الثالثة بعنوان "أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة" فقد ناقش المتحدثين فضيلة الشيخ الدكتور محمد السناني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، ومعالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مفهوم الصناعات الحلال الحديثة: تعريف الصناعات الحلال الحديثة ومجالاتها المختلفة، وتسليط الضوء على أهميتها في تلبية احتياجات المسلمين والمستهلكين ذوي الاهتمام بالتوجهات الشرعية، والأحكام الشرعية للصناعات الحلال الحديثة استعراض الأحكام الشرعية والمبادئ التوجيهية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير وتشغيل الصناعات الحلال الحديثة، بما في ذلك استخدام المواد والعمليات وتصميم المنتجات والتوزيع والتسويق، كما ناقشوا أهمية الرأي الشرعي والاستشارة مع العلماء والمفتين المختصين في الصناعات الحلال الحديثة، وكيفية تطبيق توصياتهم ومشورتهم في هذا المجال، واستعرضوا التحديات والمسائل المعاصرة التي تواجه الصناعات الحلال الحديثة والأسئلة المتعلقة بالأحكام الشرعية، مثل الاستدلال على الحلال والحرام في التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الشفافية والتتبع في سلسلة الإنتاج، والتسويق والإعلانات المتعلقة بالمنتجات الحلال، وتتبادلوا الأفكار والتجارب حول كيفية تحقيق الابتكار والتطوير في الصناعات الحلال الحديثة، مع الالتزام بالأحكام الشرعية والرأي الشرعي.
ويناقش المنتدى، خلال أيام انعقاده الثلاثة ضمن 10 جلسات نقاش و250 اجتماعًا، عددًا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم، منها موضوع التصديق والمعايير الحلال، وأحدث المعايير والأطر التنظيمية لضمان سلامة وأصالة المنتجات والخدمات الحلال.