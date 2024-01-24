ثلاث جلسات تستعرض متطلبات السوق وسبل تعزيز استدامته

وفي الجلسة الثانية بعنوان "المنظومة الوطنية للحلال: الواقع والرؤية المستقبلية" أوضح المتحدثون سعادة الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد، معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعادة الأستاذ فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات حلال، معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رؤية واستراتيجية تطوير صناعة الحلال في المملكة مناقشة الرؤية والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الحلال في المملكة بما في ذلك تعزيز الابتكار والإبداع في هذا السياق، إضافة إلى دور الابتكار والإبداع في تطوير المنتجات والخدمات الحلال: استعراض أهمية الابتكار والإبداع في تصميم وتطوير منتجات وخدمات حلال جديدة ومبتكرة، وكيف يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز قطاع الحلال في المملكة، وطرق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة الحلال: بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الحلال، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، كما تطرقوا إلى تعزيز البحث والتطوير في صناعة الحلال مناقشة أهمية دعم البحث والتطوير في مجال صناعة الحلال، وتوجيه الاهتمام والاستثمار في الابتكار والإبداع وتطوير منتجات وتقنيات جديدة.