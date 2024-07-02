إنسانية المملكة.. نجاحات استثنائية في عمليات فصل التوائم السيامية على مدى 34 عاماً

وتلبية لنداءات أهالي التوائم الملتصقة من أنحاء العالم، انطلق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية عام 1990 وبدأت باكورة تلكم العمليات بفصل التوأم السوداني (سماح وهبة)، التي رافقها تشكيل فريق متخصص لمثل هذه العمليات، وتكللت العملية بفضل من الله ومنّة بالنجاح في عام 1992، وعاشت (سماح وهبة) في المملكة واستكملتا دراستهما في الجامعة، وأنهيتا مرحلة الماجستير، واستمرت تلكم النجاحات واحدة تلو الأخرى، حيث أجرى البرنامج 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة والتقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة في العالم.