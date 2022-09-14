"التعليم" تستمر في استقبال الطلبة المبتعثين في الخارج من الأشخاص ذوي الإعاقة

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسكن الداخلي بالمدينة 250 طالبًا وطالبة، وتستهدف مستقبلًا 1500 طالب وطالبة، كما تملك الجمعية خبرة تزيد على 12 سنة في تقديم خدمات السكن الداخلي، وتضم كوادر متخصصة في جميع التخصصات عبر منظومة إدارية تضم 550 موظفًا وموظفة من خلال مراكزها الإنسانية؛ وهي: مدارس قدرات النموذجية للتربية الخاصة، ومركز السعدي للطفولة والتدخل المبكر، ومركز التميمي للتوحّد، ومجمع الجفالي للرعاية والتأهيل، ومركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي، التي تغطي جميع الفئات العمرية من الولادة وحتى التمكين الوظيفي والأسري، كما تُوجت الجمعية بالعديد من الجوائز في مجال التميّز على المستويين المحلي والخليجي والمستوى العربي، وعقدت شراكات إقليمية وعالمية.