المفتي العام يثني على جهود جامعة الطائف التعليمية والبحثية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بمقرّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في محافظة الطائف؛ رئيسَ جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، والوفد المرافق له من منسوبي الجامعة الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية اللقاء رحّب مفتي عام المملكة بالضيوف، وأثنى على ما تقوم به جامعة الطائف وفروعها من خدمات تعليمية وبحثية، سائلًا الله تعالى أن يوفّق القائمين عليها، ويوفق طلابها لكل خير.
واستعرض الدكتورُ "عسيري" على سماحته، الخططَ والبرامج التي وضعتها الجامعة لخدمة طلابها، وعَرَض جانبًا من برامج وأنشطة الجامعة وخدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها وفق متطلبات الجودة ومعايير الإتقان.