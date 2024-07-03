المفتي العام يثني على جهود جامعة الطائف التعليمية والبحثية

وفي بداية اللقاء رحّب مفتي عام المملكة بالضيوف، وأثنى على ما تقوم به جامعة الطائف وفروعها من خدمات تعليمية وبحثية، سائلًا الله تعالى أن يوفّق القائمين عليها، ويوفق طلابها لكل خير.